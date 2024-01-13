情人節禮物2024｜CELINE 6大淺石灰色手袋登場：輕鬆打造知性感

【情人節禮物2024/CELINE】CELINE作為不少女生的愛牌，袋款知性、好氣質，經過全球代言人 BLACKPINK Lisa的加持下，熱度可謂節節高升。而來到早春時份，CELINE 亦為大家帶來顏色輕柔、療癒感滿滿的淺石灰色，自用或是作為情人節禮物亦相當不錯！



CELINE 6大淺石灰色手袋登場（CELINE）

CELINE 淺石灰色手袋：1. 平滑牛皮革CABAS 16手袋 HK$ 26,000

16手袋系列設計靈感來自於巴黎女性提拿手袋，所散發著優雅的氣質與方式。CABAS 16 則好比 OL女生們的好夥伴，長方形如文件夾的外形，個容量十足，可以輕鬆放下文件及手提電腦，淺石灰加上金色點綴，整個感覺知性又柔美。

CELINE 淺石灰色手袋：1. 平滑牛皮革CABAS 16手袋 HK$ 26,000（CELINE ）

CELINE 淺石灰色手袋：2. 柔軟牛皮革HELOISE手袋 HK$ 27,500

若然是想要一個約會、上班都可以的袋款，去年新推出的柔軟牛皮革HELOISE手袋則能合你所需！圓弧輪廓加上Triomphe凱旋門圖案點綴，變大的腋下包外形能夠輕鬆收納，實用與時尚兼備。另外，肩帶可調校，能夠作為腋下包亦可以側揹，配搭方式多。

CELINE 淺石灰色手袋：2. 柔軟牛皮革HELOISE手袋 HK$ 27,500（CELINE）

CELINE 淺石灰色手袋：3. 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

CELINE 凱旋門印花系列源自 1972 年由品牌創始人 CELINE VIPIANA 女士創造，因著近年的印花風潮，憑藉著品牌高超的皮具工藝，凱旋門印花變為陰影漸層變化，創造出立體浮雕的效果。尺寸實用的方形手袋輪廓，加上凱旋門標誌袋扣，注入淺石灰色後更顯簡潔大方，女生襯搭更顯經典又溫柔。

CELINE 淺石灰色手袋：3. 亮面牛皮革TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（CELINE）

CELINE 淺石灰色手袋：4. 亮面牛皮革BESACE CLEA手袋 HK$ 29,500

想要精緻同時經典的小包款，BESACE CLEA手袋採用更圓弧的包型，小巧同時保有容量，輕鬆搭配出休閑高級造型。

CELINE 淺石灰色手袋：4. 亮面牛皮革BESACE CLEA手袋 HK$ 29,500（CELINE）

CELINE 淺石灰色手袋：5. 緞面牛皮革小型16手袋 HK$ 34,500

若然CABAS 16對你而言，容量過大未如心水的話，不妨考慮同樣來自16 系列中的緞面牛皮革小型16手袋。袋身展現出60 年代美學與結合了 CELINE 經典手袋的細節：短身裁切翻蓋、圓滑收邊、圓袋側設計，而淺石灰色與金色細節互相輝映，將60 年代的法式優雅注入新靈感，重塑經典於眼前。

CELINE 淺石灰色手袋：5. 緞面牛皮革小型16手袋 HK$ 34,500（CELINE）

CELINE 淺石灰色手袋：6. 蜥蝪皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 64,000

想要低調展現個性與時尚觸覺，這款換上蜥蝪皮革的TEEN TRIOMPHE，能夠滿足熱愛低飽和的極簡主義時尚迷，同時又令TEEN TRIOMPHE 增添一絲與眾不同的氣息。