BottegaVeneta2024｜BV推代表色Peach Fuzz手袋 柔和配色令人心醉

【Bottega Veneta手袋/Bottega Veneta】來到早春時份，各大品牌將活力滿分的配色注入服飾配件上，而提到今年代表的顏色，就不能錯過『柔和桃』Peach Fuzz，柔美同時不會過於搶眼，容易搭配穿搭，打造出甜而不膩的感覺。



Bottega Veneta（BV）主要將Mini Size的手袋，配上如『柔和桃』Peach Fuzz 的新配色，打造出一系列甜美精緻的新手袋，年輕感與高品質的皮革編織兼備。

Bottega Veneta柔和桃手袋：1. Mini Sunrise HK$14,900

喜愛輕巧的腋下包，這款半圓型的Mini Sunrise，肩帶上綴以結飾細節，15 cmX 23 cm X 4 cm的超薄身體積，好拿取又不會感覺笨重，加上柔和的 Lotus皮革配色，粉嫩而不失穩重感。

Bottega Veneta柔和桃手袋：1. Mini Sunrise HK$14,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：2. Mini Wallace HK$15,900

Mini Wallace 以方正包型加上腋下包的外形，實用又可愛，配以可調節長短的手柄，輕鬆展現一袋多種風格，不論上班或約會聚餐都可以。

Bottega Veneta柔和桃手袋：2. Mini Wallace HK$15,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：3. Small Brick Cassette HK$18,900

除了柔和桃的配色，今年亦興起長形手袋的熱潮，這款Small Brick Cassette 可謂結合2024 必備元素於一身，各位潮流達人必須入手！

Bottega Veneta柔和桃手袋：3. Small Brick Cassette HK$18,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：4. Mini Hop HK$19,900

Hop的創作靈感源自於2022年的Hobo Bag，經過改革演繹後，外形從立體三角形中柔化，加上窄形的編織Intrecciato工藝，展現出俐落線條感。加入新配色後，中和掉型格的線條感，為手袋添上可愛的一面。

Bottega Veneta柔和桃手袋：4. Mini Hop HK$19,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：5. Medium Arco Tote Bag HK$24,900

想跟上潮流，將柔和配色與長形元素都一一收編懷中，但又擔心Small Brick Cassette 容量過少？ Medium Arco Tote Bag 好比電話包的外形，加上24 cmx 36.5 cm x 14 cm的容量，完全不用擔心漏帶物品，就連開會上班的文件亦可以安放其中！

Bottega Veneta柔和桃手袋：5. Medium Arco Tote Bag HK$24,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：6. Mini Sardine HK$24,900

Sardine 自推出後都相當受歡迎，外形略似簡約半月形的「Jodie」，沒有過多裝飾及內袋，更以兩片柔軟編織皮革結合而成，以磁扣作為開關，加上流線型的黃銅提把，注入粉嫩配色後感覺更易入手，更突顯柔軟與女性味道。

Bottega Veneta柔和桃手袋：6. Mini Sardine HK$24,900（Bottega Veneta）

Bottega Veneta柔和桃手袋：7. Small Gemelli HK$26,500

作為2023 秋冬時裝秀上的新品，Gemelli 以一大一小的外形拼合而成，正正符合義大利文中代表著「雙胞胎」的意思。Gemelli 的設計細節是附有兩種背帶，既可手提亦可肩背，雙月型袋身疊組時更可以當作手拿包，一袋多用極具玩味。

Bottega Veneta柔和桃手袋：7. Small Gemelli HK$26,500（Bottega Veneta）

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