屯元天三宗截車斬人案｜消息：警暫拘13人　屯門6男鎖手銬押走

今日（13日）凌晨，屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，接連發生3宗截車斬人案。消息指，3宗案件疑源於黑幫「新義安」與「勝和」在酒吧爭女。事件中，共有3人受傷，分別送往屯門醫院及天水圍醫院治理，其中一名19歲男子送院時昏迷。警方經調查後，於屯門楊小坑村一單位內拘捕6名涉案男子，並就案件檢獲一批「架生」。據了解，被捕人包括屯門「新義安」頭目「肥格」。消息續稱，截至今晚11時，警方已拘捕13人，其中5人有和勝和黑社會背景，另外8人有新義安黑社會背景，行動仍在繼續中，警方料會有更多人被捕。



今日（13日）凌晨，屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，接連發生3宗截車斬人案。警方經調查後，於屯門楊小坑村拘捕6名男子，據悉包括屯門「新義安」頭目「肥格」（前）。（林振華攝）

屯門斬人案傷者的平治座駕，車門被撞脫。

首宗案件發生於凌晨1時許，一輛白色平治私家車，駛至屯門三聖街輕鐵三聖站一間中學對開時，突然兩輛私家車截停，多人繼而下車，用開山刀斬向坐在平治的19歲男子，刀手逞兇後逃離現場，警方接報到場，發現男事主雙腳被斬，昏迷由救護車送往屯門醫院治理。

▼屯門傷人案▼



至凌晨3時許，元朗發生扑車刑毀案，一名28歲姓陳男子和一名朋友，將私家車泊在元朗康景街一帶，突然有至少4輛私家車駛至，大約20人手持木棍和利刀破壞陳男車輛，陳男立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警，陳男和朋友沒有受傷。

▼元朗扑車刑毀案▼



警員封鎖現場調查。

及至凌晨5時許，一輛白色私家車駛至天水圍天福路天瑞公園單車徑對開時，突然被3至4輛私家車圍堵，隨後歹徒落車揮刀斬向白色私家車內的兩名男子，兩人均手腳受傷、神智清醒。24歲男子被送往屯門醫院治理，另一名30歲男子則被送往天水圍醫院治理。

▼天水圍傷人案▼



白色私家車撞毀交通燈柱及路牌，車身盡毀，安全氣袋彈出，車身被濺上血跡。（蔡正邦攝）

消息稱，南邊圍「勝和」小頭目「阿南」與屯門「新義安」頭目「肥格」，兩批人馬昨晚（12日）消遣期間疑因爭女問題爭執。「新義安」人馬最先到元朗向「勝和」挑機，雖然雙方均沒動手，且新義安人馬亦返回屯門，但事件疑惹來「勝和」不滿，隨後在屯門三聖街伏擊「肥格」的19歲門生，導致他重創昏迷送院。「新義安」隨後分別在元朗和天水圍「覆桌」襲擊「勝和」人馬，再釀兩人受傷。