啟德體育園男工猝死｜曾抱怨工作經常加班　家屬悲慟：接受唔到

44歲男工廖盛軍，今早（14日）在啟德體育園一地盤內等候上班期間，突然口吐白沫倒地抽搐，送院搶救後不治。其胞姊接受傳媒訪問時，黯然神傷謂「接受唔到」；正在廣州讀大學的20歲兒子，聞訊後亦立即趕回香港處理父親的身後事。他憶述父親生前曾抱怨工作辛勞，經常加班；上星期與父親通話時他無異樣，不料一別成永訣。



啟德體育園近南閘地盤，有工人昏迷送院不治。（鄭嘉惠攝）

原居內地的廖盛軍，10多年前因婚姻離異移居香港，生前與兒子居住在屯門一間「劏房」。近年兒子到廣州升讀大學，尚餘兩年便畢業，兩父子雖然不常見面，但感情深厚，父親每個月固定給予兒子供養費；兒子每星期亦會抽出空擋回港探父。

胞姊形容弟弟素來不煙不酒，直至近年才開始吸煙。廖男多年來從事燒焊及其他散工，並曾向兒子抱怨工作辛勞，「佢話成日要加班。」兩父子最後一次見面為上星期，雙方曾經通電話，但當時父親無異樣，不料一別成永訣。

胞姊憶述，今早突然接獲廖男猝死的消息，遂立即通知其他屋企人；廖子聞訊後亦立即由廣州趕回香港。面對廖男驟然離世，家屬顯得神情哀傷，又形容事主是家庭的經濟支柱，「始終佢仔仔仲細，日後條路仲需要行。」家屬透露，兒子將會暫居於姑媽家中。

據胞姊了解，廖男今早曾與同事共進早餐，其後回到地盤上班，事發時他已拍卡並換上工衣，「入閘」等候上班。事後公司代表曾與家屬聯絡，稱會循法律程序處理事件，惟胞姊不諳法律知識，只知道他在工地猝死，未知事件是否屬工傷，「佢哋話做緊嘢暈倒就係工傷，但佢係入咗地盤準備開工，咁我又唔知（係咪工傷）。」

事發於3月14日早上約9時，承啟道啟德體育園近南閘一個地盤內，一名44歲分判商員工，突然嘔白泡，繼而暈倒，地盤安全主任經過見狀立刻報案。救護員到場將他送往廣華醫院搶救，惜終告不治。據了解，事主今早上班換好衣服後，坐在地盤南區1樓停車場等候上班。