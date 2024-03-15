深水埗車禍｜私家車撞飛女途人　警拘32歲男車主　涉案司機在逃

深水埗昨晚（14日）發生嚴重車禍，消息稱，一輛白色私家車因違泊問題被警方驅趕時，突然開車逃走，被附近「車cam」拍到連環撞向多輛車，一名女途人被撞飛出馬路，重創昏迷送院，其後可疑車輛高速掟彎，由欽州街轉入元州街猛撼七人車，肇事司機隨即棄車逃離現場。



警方經調查後，在車內發現毒品，今日（15日）以販毒罪名拘捕一名32歲涉案男車主，涉案司機仍然在逃。



衝鋒隊上前時，可疑車高速逃去。（讀者提供片段截圖）

網上影片及讀者片段可見，一輛衝鋒車駛至青山道60號對開時，有多名警員落車行向後方，未幾便見白色可疑車衝前逃走，先撞向前面一輛中港車，一名警員一度伸手擋車無果。可疑車繼而剷上行人路，片中隱約可見有途人被撞飛出馬路。有避過一劫的車輛人士高呼：「嘩！嗰架車做乜嘢呀？好彩咋真係！」

另一段讀者片段則可見，肇事白色車高速掟彎，由欽州街轉入元州街，隨即猛撼一輛七人車，該車被撞至「打白鴿轉」橫亘路中，撞向行人路鐵欄。

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最先捱撞的中港車司機張先生稱，當時現場一帶交通擠塞，他於一輛巴士後方，路邊則泊有一輛的士「死車」，期間他準備切線，即見可疑車被警車截查，可疑車隨即撞開其座駕，繼而剷上行人路，撞飛一名女途人後始返回行車線，「個阿婆（傷者）上咗天空，打咗兩個關斗落翻黎，攤喺地下！」

警方表示，14日晚上7時28分，西九龍警區衝鋒隊在長沙灣青山道60號巡邏期間，發現一輛私家車在上址懷疑違例泊車，於是上前調查，私家車突然駛前，懷疑先後撞向另外兩輛私家車，以及一名在行人路上的66歲劉姓女子，涉案私家車繼續行駛，在長沙灣元州街近欽州街及長沙灣元州街近九江街懷疑再分別撞向的士及另一輛私家車後，涉案司機棄車逃去。

警員接報到場，在涉案私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑冰毒，市值約5.2萬元，同時發現涉案私家車懷疑沒有有效駕駛執照。

警員經進一步調查後，今日（15日）在上水區拘捕一名32歲涉案男車主，涉嫌販毒，他現正被扣留調查，案件列作狂亂駕駛、販毒及無牌駕駛，由深水埗警區重案組跟進，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，正追緝一名20至30歲的男子，蓄短髮，案發時身穿白色衣物。

劉女頭部受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，至於在元州街近九江街捱撞的54歲莊姓男司機耳手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。

傷者倒臥馬路中。（讀者張先生提供）

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警方封鎖現場調查。（梁偉權攝）