深水埗車禍｜司機涉誤殺　逃走時遺身份證　19歲男涉收留罪犯被捕

深水埗周四（14日）晚上發生嚴重車禍，一輛白色私家車疑因違泊被警方驅趕時，突然開車逃走，期間連環撞到多輛車，一名女途人更被撞飛出馬路，重創命危，延至昨日（15日）不治。警方昨日已拘捕32歲姓潘男車主及22歲姓唐男司機；另外，一名19歲姓鄭男子因短暫收留男司機，涉嫌「協助可逮捕罪行的罪犯」罪被捕。



消息指，事發當晚22歲唐男逃走時，在元州街遺失香港身份證及回鄉證。警方檢獲證件後發現證件相與司機極為相似，遂追查到其住址，並發現他沒有駕駛執照。唐男涉嫌「誤殺」被捕。今日（16日）下午4時半警方將舉行記者交代案情。



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事發於周四（14日）晚上7時許，當時九龍警區衝鋒隊在長沙灣青山道60號巡邏期間，發現肇事私家車於上址懷疑違例泊車，遂上前驅趕。惟私家車突然加速駛走，懷疑先後撞向一輛私家車、在行人路上的66歲女途人及另一輛私家車。其後他繼續行駛，在元州街近欽州街、元州街近九江街懷疑再分別撞向一輛的士及私家車，肇事司機之後棄車逃去。

案件中， 54歲姓莊男司機受傷，清醒被送往明愛醫院治理；66歲劉姓女途人重傷送院，翌日（15日）下午4時58分證實不治。

警方在肇事車輛內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑「冰」毒，市值約52,000元。警方經進一步調查後，昨日（15日）於上水區拘捕潘姓男車主（32歲），涉嫌「販毒」，他現正被扣留調查；其後再拘捕唐姓男司機（22歲），涉嫌「販毒」、「無牌駕駛」及「因狂怒駕駛而傷人」；一名鄭姓男子（19歲）涉嫌收留唐男亦被捕。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方封鎖現場調查。（梁偉權攝）