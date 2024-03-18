旺角多人遭扒手偷銀包盜用信用卡　警直擊犯案　拘2名雙程證男

警方表示，鐵路警區及旺角警區近日接獲多宗報案，受害人分別指在區內商場、購物熱點和人多擠逼的地方被人偷去銀包，部份受害人其後發現信用卡被盜用，警員經調查後成功鎖定兩名內地男子，昨日目擊他們犯案，於是作出拘捕。



鐵路警區特遣隊昨日（17日）下午在旺角港鐵站內進行反扒竊行動期間，發現該兩名可疑男子，隨即和旺角警區特遣隊部署進一步行動，警員及後在通菜街目擊他們犯案，其中一名男子企圖用身體遮擋旁人視線，再由另一名男子扒去一名外籍女遊客手袋內附有信用卡、港幣及外幣共約1,200元的銀包，警員隨即截停該兩名男子，並在其身上起回屬於受害人的所有失物。

該兩名分別34歲及41歲內地男子涉嫌盜竊被捕，經進一步調查後，他們亦涉嫌與本月13日在旺角區發生的另一宗扒竊案有關，兩名被捕男子現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查第七隊跟進。據了解，兩人持雙程證來港，該名遇竊的外籍女遊客則來則新加坡。

警方呼籲市民時刻小心保管財物，特別在人多擠迫的地方，如各區旅遊購物熱點和公共交通工具上，市民應將貴重物品貼身收好，例如將手提包、背包或手袋放於身體前方，以防賊人有機可乘。市民同時要留意周圍情況，如有人站近身邊時要提高警覺，避免成為扒手對象。