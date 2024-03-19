跨部門大埔反走私　檢$45萬電子零件　10男乘快艇逃逸

近日有不法份子在大埔一帶進行走私活動。香港水警聯同海關昨晚（18日）在大埔一帶進行反非法入境及反走私行動，發現一輛私家車駛到三門仔一帶的岸邊，並與快艇交接，將貨物由車上搬到快艇上。人員即場截獲，10名可疑男子隨即分別跳上兩艘快艇，逃離香港水域往內地方向駛去。行動中，人員在岸邊檢獲共14箱懷疑走私舊電子產品，市值共約45萬元。



行動中，人員在岸邊檢獲共14箱懷疑走私舊電子產品，市值共約45萬元。（警方提供）

水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警港外警區特遣隊及水警北分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（18日）在大埔一帶進行反非法入境及反走私行動。行動中，人員發現一輛私家車駛到三門仔一帶的岸邊，兩艘沒有亮起航行燈的可疑快艇亦同時駛近岸邊。車上5名可疑男子其後下車，連同其他在該處附近徘徊的5名男子，一同將貨物從車上搬運到其中一艘可疑快艇上。

人員隨即採取行動，該10名可疑男子分別跳上兩艘快艇，並高速經赤門海峽往大鵬灣方向逃去。水警人員遂即時展開追截，惟兩艘快艇最終逃離香港北面水域往內地方向駛去。

行動中，人員在岸邊檢獲共14箱懷疑走私舊電子產品，市值共約45萬元。案件正由海關人員繼續跟進調查。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。