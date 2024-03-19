空郵建築物料藏$940萬K仔　海關拘兩內地男　20年來最大宗毒郵包

海關破獲20年來最大宗空郵包裹藏毒案。3月11日，海關於機場截獲一個由瑞士抵港的空運郵包，貨物報稱為建築物料河沙。海關機場空運課人員檢查後發現，兩袋物品內藏20公斤的氯胺酮（俗稱K仔），市值 940萬元。毒品調查科接手調查，進行監控派遞行動 ，昨日（18日）在西灣河區，拘捕兩名收貨的內地男子。案件明日（20日）於東區裁判法院提堂。



（陳浩然攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任姚錦添指，毒品調查科隨即接手調查，進行監控派遞行動，於昨日（18日）在西灣河區，拘捕兩名收貨的中國籍男子（28及29歲），28歲男子報稱任職汽車銷售員。海關以涉嫌販運危險罪拘捕兩人，案件明日將於東區裁判法院提堂。

海關續指，案件為20年來郵包藏毒案，檢獲最多氯胺酮的案件。販毒集團混水摸魚，試圖將毒品偽裝成建築物料，並放入印有建築材料字眼的膠袋，減低被執法人員偵破的機會。據悉，兩名被捕人為內地人，持旅遊簽證入境，報稱無酬替朋友收件。而包裹送達目的地為一個虛報的住宅地址，毒販再以迂迴方式，聯絡物流公司更改地址收件 。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。