天眼直擊｜旺角嫖客報稱遇襲被刀傷手　被捕泰籍鳳姐曾遭撼頭埋牆

旺角發生傷人案。今（19日）午5時許，一名男子報案指在花園街97號建興大廈一單位內，被一名女子持刀傷手。警員到場調查後，以涉嫌「傷人」及「違反逗留條件」拘捕一名泰籍女子；六旬男傷者手部流血，清醒被送往廣華醫院。旺角警區刑事調查隊第3隊已接手調查。

消息稱，姓龐（61歲）男事主為嫖客、被捕34歲女子為鳳姐。鳳姐因不滿對方只繳付200元「服務金」，而非原定的400元，怒極用生果刀傷及對方的左前臂，其後被揭發逾期居留。《香港01》獲得一段閉路電視片段，可見兩名男女拉扯糾纏，男方疑似向女子展示左手傷勢，更一度捉住女方頭部猛撼牆身，重擊兩下發出「嘭嘭」巨響。



鳳姐被男方捉住「撼頭埋牆」。（讀者陸先生提供片段截圖）

據閉路電視片段可見，一名女子欲逃出單位，一名戴口罩男子卻一手扯住女子長髮稱：「入返去！」兩人在單位門口及走廊繼續糾纏，期間男子高呼：「You can see！」並疑似向女子展示左手傷勢。被緊扯頭髮的女方稱：「OK！OK！」之後男方突然捉住女方頭部猛撼牆身，重擊兩下發出「嘭嘭」巨響；男子再稱：「Police is coming！」期間，女子不停用外語大聲呼叫。

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涉案女子涉嫌違犯逗留條件及傷人被捕。（左朗星攝）