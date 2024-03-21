海關旺角和上水搗私煙儲存分銷中心　共檢值$91萬私煙　2男被捕

海關昨日（20日）分別在旺角和上水執行打擊私煙行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫，總共檢獲大約20萬支私煙，市值約91萬元，應課稅值約67萬元，同時拘捕兩名男子。



海關拘捕涉案男子。（陳永武攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任許梓洭交代案情指，關員在旺角通菜街發現一名可疑男子，於是上前截停調查，在其背囊中搜獲小量私煙，隨即作出拘捕。經調查後，關員懷疑該名69歲無業男子利用附近一個住宅單位作為私煙儲存及分銷中心，於是將他帶返到該個單位進行搜查，檢獲約11萬支私煙。是次行動共檢獲約11萬支私煙，市值約53萬元，應課稅值約39萬元。

另外，關員在上水一帶發現一名揹住背囊和手持手提袋的可疑男子，於是上前截查，並在其行李內搜獲小量私煙，隨即將該名男子拘捕。關員經調查後，懷疑該名50歲男子利用一個位於上水區內劏房單位作為私煙儲存及分銷中心，於是將他帶返到該個單位進行搜查，起出約8萬支私。是次行動共檢獲約8萬支私煙，市值約37萬元，應課稅值約27萬元，被捕男子報稱是裝修工人。

海關相信，行動成功搗破兩個分別供應旺角區及上水區的私煙儲存及分銷中心，涉案人士將私煙收藏在人煙稠密及活動頻繁的鬧市環境，利用平凡不起眼的民居作為掩飾，企圖增加海關偵查難度。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存、分銷、販賣 多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動，海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。