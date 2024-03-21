國慶日潛觀塘工廈爆竊偷走$80萬電子零件　警查天眼半年後拘4男

去年10月1日國慶日，觀塘一個工廈單位遭人爆竊，損失80萬元電子零件。警方翻查大量閉路電視，確定賊人行動軌跡，終在周二（19日）展開拘捕行動，以涉嫌爆竊罪名拘捕4名本地男子。被捕男子報稱任職地盤工人、侍應和冷氣技師，部分人有黑社會背景。警方正追緝其餘涉案人士。



警方拘捕4名男子，分別涉嫌爆竊、協助罪犯及處理贓物罪。 （警方提供）

事發於觀塘工業中心二期一間負責運送電子零件的物流公司。警方於去年10月1日晚上約11時接報，3名男子懷疑使用剪鉗及鐵筆闖入該單位，盜去電子零件後，登上一輛電召輕型貨車逃去。

公司負責人去年10月2日下午接獲保安通知，指單位鐵門上有被撬過的痕跡，趕返查看發現9箱價值約港幣80萬元的電子零件不翼而飛。

觀塘警區重案組人員經過調查和廣泛的閉路電視分析，確定其中2名電召輕型貨車的男子身份，並追查到他們在國慶日晚上與深水埗與另外2名男子會面。確定賊人行動軌跡後，警員前日（19日）展開拘捕行動，以涉嫌爆竊罪名拘捕4名年齡介乎24至32歲的本地男子。被捕男子報稱任職地盤工人、侍應和冷氣技師，部分人有黑社會背景。被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方正追緝其餘涉案人士。

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判監禁14年。警方呼籲市民切勿因一時貪念，以身試法。