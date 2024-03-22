跑馬地聚文街私家車的士相撞　的士司機一度被困　昏迷送院搶救

撰文：黃偉民
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今日（22日）中午11時52分，警方接報指，跑馬地聚文街8號對開有私家車與的士相撞，其中的士司機被困車內，昏迷不醒。救援人員趕抵現場，將事主送往律敦治醫院搶救。警方正調查事件起因。

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