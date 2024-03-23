粉錦公路疑非法賽車　超速撞死狗　68歲男涉案被捕

警方週三（20日）晚上約8時許接獲一名35歲男子報案，指懷疑其狗被車撞死。據悉當日凌晨約2時有多輛私家車懷疑在粉錦公路近橫台山散村非法賽車，一度高速行駛，懷疑其間撞到他的狗後不顧而去，狗隻其後證實死亡。



經調查後，警方昨（22日）拘捕一名68歲姓余男子，涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。該名男子現正被扣留調查。警方正積極調查案件，不排除有更加多人被捕。警方呼籲，如果有任何市民目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電3661 3800，與新界北總區交通部特別調查隊第二隊聯絡。



《香港動物報》（Hong Kong Animal Post） 日前（21日）報導指，粉錦公路週三凌晨2時多，疑有人非法賽車，駛至粉錦公路AGM Motor Services HK焊匠附近時，慘將站在路邊的狗店長Elsa撞死。

狗主Ken事後翻看店內安裝的閉路電視片段，看到Elsa最少被兩車高速撞過，他估計各車輛時速起碼達150公里，而該路段則限速最高50公里，明顯該批車輛全部正超速駛過。

狗主指涉事司機亦有非常大責任，亦在社交平台發閉路電視片段，指「天網恢恢，（涉事車輛）撞到Elsa時個車牌飛左出黎」，希望警方盡快捉拿涉事司機，還狗狗一個交代。