畢架山老婦割頸昏迷　揭八旬丈夫倒斃單位　警列謀殺及企圖自殺案

九龍塘筆架山道榮光第發生命案，夫婦一死一昏迷。今日（27日）凌晨4時許，警方接獲一名外籍女傭報案，指其71歲女僱主於單位內鎅手及割頸企圖自殺。救護員接報趕抵，發現老婦昏迷不醒，隨即將她送院搶救，目前在瑪嘉烈醫院留醫。同時，救援人員揭發屋內有一名84歲老翁不省人事，經檢查後證實明顯死亡。



據了解，死傷者同姓鄭，夫婦關係。警方將案件列作「謀殺」及「企圖自殺」案，初步相信死者遭人用膠紙封着口鼻。案件交由九龍城重案組跟進，探員早上8時許抵達現場繼續調查。



老婦昏迷由救護員送院搶救。

早上8時許，警員重返現場調查



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現場是筆架山道22至24號榮光第，為九龍塘區一個老牌豪宅屋苑。資料顯示該屋苑於1973年入伙，提供4個單位，每個實用面積由1,349呎至4,122呎不等。今日凌晨，現場有一名女子和另一名老婦協助警方調查後乘車離開，據悉她們是男死者的親友。

警員到場調查。（陳永武攝）

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