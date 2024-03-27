大嶼山男子失蹤　救援人員二澳尋獲事主遺體

撰文：凌逸德
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大嶼山發生失蹤事件。27日傍晚6時許，當局接獲報案指，有一名男子疑在南大嶼山失蹤。救援人員循報案資料了解情況後，趕至大嶼山二澳搜索，最終在上址發現男事主，惟證實明顯死亡。當局正了解事件。

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