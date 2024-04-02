網騙｜警三周拘37人涉款近$9000萬　56歲婦投資虛幣痛失$4100萬

警方一連三周偵破35宗網上求職、網上購物、網上投資等騙案，受害人多達101人，涉款高達8,900萬元；其中一名56歲中年婦中伏投資虛擬貨幣，痛失4100萬元。行動中，警方拘捕37人，大部分為傀儡戶口持有人，每次收取幾百至幾千元報酬不等。



觀塘警區科技及財富罪案調查組的主管梁普恩督察交代案件。（羅日昇攝）

觀塘警區刑事部於3月17日至30日展開「曉光行動」，主要打擊科技罪案及網上騙案，針對犯罪集團利用大量傀儡戶口進行洗黑錢罪行，並拘捕大量傀儡戶口持有人， 以堵截犯罪集團處理犯罪得益的渠道。

觀塘警區科技及財富罪案調查組的主管梁普恩督察表示，警方成功偵破35宗案件，涉款達8,900萬元，受害人包括37男64女，年齡介乎18至75歲。案件包括網上求職、網上購物、網上投資騙案。

56歲女商人被騙「炒幣」損失慘重

其中最大一宗損失4,100萬元，受害人為一名56歲女商人，她去年在社交媒體facebook上認識一名「台灣投資專家」，並發展成好友，再經介紹認識兩名男女投資虛幣，前後分42次轉帳購入泰達幣（USDT），更曾走遍港九新界「虛擬資產交易所」交易，詎料其戶口早已連至假網站，最終資產「有入冇出」。觀塘警區重案組拘捕案中一名涉案姓潘（33歲）無業男子，正追緝同黨歸案；同時調查案中交易所的真偽。

行動中，警方拘捕29男8女，年齡介乎15至66歲，分涉「詐騙罪」、「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，收取數百至數千元報酬以身試法。

警方呼籲市民不要抱有僥倖的心態，以為單純借出戶口或售賣個人資料，開設新戶口等，沒有直接參與任何違法行為或者處理犯罪得益，能逃避法律責任。

根據過往的成功檢控案例，法庭明確指出，即使被捕人推搪自己單純地向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人並無分別。警方亦會徵詢律政司法律意見，追究刑責，積極向法庭申請加重刑罰。尤其針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行，加刑幅度達到20%，以起阻嚇作用。

洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》 ，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，處理該財產，即屬犯罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元。

警方指「租、借，賣戶口等同洗黑錢」，市民如有懷疑，可以透過防騙視伏App，輸入可疑帳戶名稱及電話號碼或網址，了解騙案相關警示，或致電防騙易18222，與反詐騙協調中心人員聯絡。