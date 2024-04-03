油麻地男子捱斬急送院搶救　車內搜獲冰毒　同行司機涉藏毒被捕

油麻地發生傷人案。今日（3日）凌晨3時許，一名年約40歲男子，乘坐朋友駕駛的私家車返回文成街寓所，甫抵達寓所樓下時，突然有一輛七人車從車頭位置將其車輛閘停，尾隨亦有另一輛私家車封其後路。

警方表示，據報當時6名身穿黑色上衣、黑色長褲及戴上口罩的惡漢隨即持刀，分別從兩車跳出，將涉事私家車包圍，並對該名受害男子施襲，一眾惡漢得手後，立即跳上負責封尾的私家車往渡船街方向逃去。

該名40歲姓梁遇襲男子手部及身中多刀，涉事私家車司機報案求助。傷者滿身鮮血，由救護車急送伊利沙伯醫院搶救。

據悉有附近茶餐廳職員目擊事發經過，並記下了逃走車輛的車牌號碼，隨即將之交予探員協助調查。目擊者指，事發後傷者坐在地上，不停大叫，狀甚痛苦。



警方反黑組探員到場了解情況，人員發現七人車被套上假車牌，並在車上檢獲開山刀及一批車牌。及後人員在傷者所在的私家車檢獲懷疑冰毒，數量及市值有待點算；該26歲姓蔡男司機涉嫌「藏毒」被捕，現正被扣留調查。



經初步調查，警方案件列「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「行使虛假文書」及「藏毒」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。



傷者身中多刀，由救護車送院搶救。