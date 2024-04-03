深水埗白楊街私家車遭車內盜竊　警到場拘一男

撰文：凌逸德
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今日（3日）上午9時許，一名男子發現其停泊在深水埗白楊街22號對開的私家車有財物損失，懷疑遭車內盜竊，於是報警。警員接報到場拘捕一名可疑男子，車主正點算損失。

（讀者提供圖片）
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