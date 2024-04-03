警反詐騙及洗黑錢拘210人涉$3.3億　退休漢被呃全副身家$3200萬

警方於2023年錄得9,497宗騙案，較去年上升超過一半，涉及投資及求職騙案損失高達9.7億元。有見及此，警方展開為期兩星期（3月20至4月2日）的「馭浪」反詐騙及反洗黑錢行動，以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕210人，包括3名未成年人士，共牽涉152宗本地案件，總損失達3.3億元。當中有退休人士耗盡私人儲蓄、甚至借貸投資加密貨幣，最終痛失3200萬元，為今次行動的單一受騙最高金額。



新界北總區防止罪案辦公室總督察黃長興（左）、科技及財富罪案組總督察宋程慧（中）及科技及財富罪案組督察李承恩（右）交代案情。（黃學潤攝）

2023年新界北總區共錄得9,497宗騙案，較去年上升超過一半，當中涉及投資及求職騙案損失高達9.7億元。當中超過四成半受害人年齡介乎21至40歲，可見年輕人的佔比較多，容易誤墮騙案。

新界北總區聯同4個警區採取行動，展開為期兩星期（3月20至4月2日）代號名為「馭浪」的反詐騙及反洗黑錢行動，突擊搜查全港151個處所，以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕210人，當中包括138男72女，年齡介乎15至80歲，牽涉152宗本地案件，總損失達3.3億元。

今次行動被捕者處理的犯罪得益高達4,000萬元；警方已防止轉移317萬元犯罪得益；警方亦檢獲一批銀行文件、提款卡及手提電話等。

騙徒常以「搵快錢」的標語作招徠。（黃學潤攝）

警拘3未成年學生 為千元報酬收取犯罪得益

行動中，警方拘捕3名未成年疑犯，分別為2男1女，年齡介乎15至16歲，據悉均為中學生。警方發現，犯罪集團會透過線上遊戲、網上交朋友等方式接近年輕人，再利用其「搵快錢」的心態，以1,000至2,000元的所謂「豐厚」報酬，引誘他們收取犯罪得益。

此外，有被捕人遭落案起訴後，被法庭加重刑罰。案中被告年齡介乎22至23歲，據知他們為了收取數千元報酬，短短一星期內在其戶口分別清洗330萬至780萬的黑錢。警方向法庭要求加刑，最終被告的刑期增加兩成，須服刑36至38個月。

騙徒會透過Whatsapp或Telegram等社交程式發「白撞信息」，假扮投資專家，博取受害人信任。（黃學潤攝）

誤墮「投資專家」陷阱 退休漢痛失$3200萬

行動中，投資騙案的最高受騙金額高達3,200萬元，據悉受害人是一名男子，報稱退休人士，他耗盡私人儲蓄、甚至借貸投資加密貨幣，起初手機應用程式顯示有回報，令受害人以為「執到寶」，不斷加大注碼，最終血本無歸。

警方指，大部分高額投資騙案的受害人以為認識「投資專家」，注資投資後，畫面或手機程式顯示的回報起初會不停增加，為求取得受害人信任。警方提醒，這大多是騙徒的「數字陷阱」，待程式失效或者「投資專家」去如黃鶴，受害人始知受騙。

至於求職騙案，騙徒聲稱網上購買商品刺激銷量可以帶來利潤，引誘受害人連同朋友投入更多資金。在新界北總區，單一案件最高損失金額高達375萬元。

騙徒會在社交平台如Facebook等開設虛假投資專頁，假扮名人及KOL吸引關注。（黃學潤攝）

警方籲提防兩大詐騙手法

警方指，騙徒主要利用兩大渠道接觸市民。首先，他們會透過Whatsapp或Telegram等社交程式發「白撞信息」，假扮投資專家講解「投資必賺tips」，並推介下載投資應用程式。第二，他們會在社交平台如Facebook等開設虛假投資專頁，假扮名人及KOL吸引關注，引誘受害人進行投資，常見手法包括推介他們投資A股或虛擬貨幣。

騙徒常以投資專家圖片、低廉產品等作招徠，惟當市民仔細觀察，可見專頁只有少量讚好及追蹤者，甚少好評留言；其聯絡電話亦非香港區號，相關專頁僅開設短時間。騙徒亦常發布廣告吸引受害人，惟該帖文的讚好者大多數為非本地帳戶。

至於投資騙案，相關應用程式通常無法透過App Store或Google Store下載所得，而是另有連結可供下載。而且，當受害人透過詐騙程式投資，轉帳的收款帳戶通常並非公司戶口，而是騙徒透過租借或買賣所得的個人傀儡戶口。

至於「拆單員」，騙徒通常透過「白撞信息」接觸受害人，並推介他們下載網上拆單平台，進行購物任務，從而賺取回佣。起初受害人小注投資，網頁顯示有利潤；惟當受害人孤注一擲，客服員會以不同藉口指他們無法提出現金，最終血本無歸。

警方表示，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財（包括金錢）是可公訴罪行得益而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。

警方提醒，知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但對該項交易漠不關心或視若無睹，亦可能觸犯上述罪行。

警方呼籲，市民可下載「防騙視伏器」，開啟虛假來電提醒及釣魚網站提醒；如市民對相關網頁作出懷疑，可先在程式內作檢查。另外，警方近日積極舉辦防騙宣傳活動，包括48間大型公司、中小學等；亦聯同各社區組織舉辦防騙資助工作。