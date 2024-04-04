清明節︱新界北被山火攻陷　高埔村據報8人被困　消防GFS疲於撲救

今日（4月4日）清明節，大批孝子賢孫登山掃墓，惟疊加黃色火災危險警告，全港多處發生山火；其中今早南丫島山火，27人一度被困。下午時份，新界北區孔嶺近坪輋、馬田村等多地，同樣山火處處。下午1時上水華山山火，火線一度達100米；下午2時蓮麻坑山火，火線更長達300米；下午3時元朗高埔村對開山火，警方及消防接報約8人被困。

多宗山火下，救援人員疲於奔命撲救。有市民拍到政府飛行服務隊（GFS）在華山附近一條河「就地取材」取水，以投擲水彈救火。消防處表示，人員仍在多處山頭滅火，呼籲市民掃墓時，切勿留下火種。



今日（4月4日）清明節，全港發生多宗山火，消防員疲於奔命撲救。（香港消防處 facebook 圖片）

根據資料顯示，今早至今在全港至少發生30宗山火。消防處在facebook表示，連日來已接獲多宗山火報告，今日亦有市民遇上山火，一度被困山上，已被帶到安全地方。處方人員現時仍在多處山頭滅火。消防處呼籲市民掃墓祭祖時注意安全，切勿留下火種。萬一遇到山火，逃生時要保持冷靜，包括沿現有的小徑逃生、選擇植物較少的路線或地方走避、切勿沿山火蔓延的方向逃生、切勿走進矮小的密林或草叢、切勿往山上走，避免消耗更多體力。

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今日（4月4日）清明節下午，元朗高埔村對開發生山火。（網民 Drunkcat Chan 圖片）

今日（4月4日）清明節，全港發生多宗山火，政府飛行服務隊直升機投擲水彈撲救。（消防群組 / 黃開 圖片）