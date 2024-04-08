香港都會大學女學生暈倒　昏迷送院搶救

撰文：翁鈺輝
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今日（8日）上午11時41分，何文田香港都會大學賽馬會健康護理學院一名女學生在校內突然暈倒，救護人員到場發現她昏迷不醒，立即將她送往伊利沙伯醫院搶救。警方正調查事件。

警方到場調查。（翁鈺輝攝）
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