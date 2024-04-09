洪水橋地盤三級火．直播｜房協地盤濃煙沖天200人疏散　消防撲救

今日（9日）下午1時20分，洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近一個房協地盤發生火警，冒出大量濃煙，火勢猛烈，消防於下午2時44分將火警升為三級，並在現場設立事故指揮站，派出煙火特遣隊，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，火警至傍晚6時半仍未救熄，消防處出動無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場；初步200人疏散，幸無人受傷。現場消息稱，起火位置為地底，疑有人燒焊導致火警；為安全起見，中電已對現場暫停供電。由於起火地盤涉及天秤，警方擴大封鎖範圍。據悉，消防及警方將於晚上7時半交代火警詳情。



消防射水撲救，濃煙不斷冒出。（林振華攝）

至傍晚6時許，火勢仍未救熄，已焚燒超過5小時。消防處仍在進行滅火工作，估計仍會維持一段時間。消防處指現場火勢猛烈，火場面積接近5000平方米。火場亦堆放了大量建築材料，引致大量濃煙，火場溫度近500度，現場的天秤更有倒塌風險。為應付這些困難，消防處已派出無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場。

據了解，現場為房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會（房協）回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，今日下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

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