洪水橋地盤三級火｜火場存放大量風煤樽　暫只能在外圍射水滅火

房協一個位於洪水橋洪雅路近瑞豐華庭對開的地盤，今（9日）午發生三級大火，火勢猛烈，至今仍未救熄。消防及警方晚上交代火警詳情，消防指火場面積大、溫度極高、且存放大量建築物料及風煤樽；而兩個高50米的天秤有倒塌風險，但非即時倒塌危險，評估後只能在外圍滅火及射水降溫，估計滅火工作仍需維持一段時間。



天水圍分區助理指揮官（行動）總督察林曉暉（左）、及署理消防區長許剛豪（右）交代火警詳情。（林振華攝）

火場面積大、存放大量風煤樽

消防處署理消防區長許剛豪指，下午1時20分接報，洪雅路一個建築地盤發生火警，消防員於4分鐘後到達現場，152名工人於消防到場前自行疏散；消防於下午2時44將火警升為三級，暫未收到傷亡報告。截至傍晚6時30分，消防共動員266名消防員、11名救護人員，並動用7條喉、兩隊煙帽隊灌救，調派51輛消防車，4輛救護車。

許續稱，起火原因尚在調查中，現時面對多個滅火困難。火場位置屬建築工地的地庫，火場面積相當大，佔地70米乘80米，而且濃煙密佈，溫度極高。加上，現場存放大量建築物料及風煤樽，使火勢猛烈，風煤樽於高溫下有機會膨脹爆炸。消防需要調配更多資源人手 ，進行滅火救援。

兩天秤有倒塌風險 暫在外圍滅火射水

許剛豪表示，現場工地兩個高達50米的天秤有倒塌風險，但消防、相關政府部門與地盤承辦商評估後，認為不會即時倒塌，各部門會不斷評估視察情況。消防現時重整策略後，只能在外圍滅火射水降溫。消防出動無人機進行火場勘察，動用滅火機械人，以遙控方式灌救，減少消防員進入火場風險。消防估計滅火工作仍然維持一段時間。呼籲市民請關閉門窗及保持鎮定，以免濃煙進入屋內。

天水圍分區助理指揮官（行動）總督察林曉暉（左）、及署理消防區長許剛豪（右）交代火警詳情。（林振華攝）

天水圍分區助理指揮官（行動）總督察林曉暉稱，現時3條街道採取臨時封路措施，洪元路（來回方向）介乎洪志路與洪水橋田心路之間的全線、影響專線小巴專營及巴士路線，呼籲市民留意路邊交通情況，建議駕駛者避免駛去相關路段。

消防射水撲救，濃煙不斷冒出。（林振華攝）

據了解，現場為房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，今午約1時發生火警。肇事地點是工地地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門調查及跟進。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

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