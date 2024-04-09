洪水橋地盤三級火｜消防處：火場溫度近500度　堆放大量建築材料

今（9日）午1時20分，洪水橋洪雅路近瑞豐華庭附近房協地盤發生三級大火，至今仍未救熄。消防處表示，現場火勢猛烈，火場面積接近5,000平方米，堆放了大量建築材料，引致大量濃煙；火場溫度近500度，現場的天秤更有倒塌風險。消防處已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火，估計滅火工作仍會維持一段時間。消防處呼籲，附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。



消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

據了解，現場為房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，今午約1時發生火警。肇事地點是工地地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門調查及跟進。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

運輸署宣布以下路段封閉：包括洪元路（來回方向）介乎洪志路與洪水橋田心路之間的全線、洪志路（來回方向）近洪元路的部分行車線、洪水橋田心路（來回方向）近洪元路的部分行車線、洪平路（來回方向）的全線、洪雅路（來回方向）的全線。另外，巴士路線276P及A34須改道行駛。運輸署指，現時上址交通繁忙，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，並留意警務人員的指示。

消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

消防射水撲救，濃煙不斷冒出。（林振華攝）