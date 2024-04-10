佐敦道華豐大廈火警釀5死　3死者身份未確認　政府全力做4工作

油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火，造成5死40人受傷。事發於今晨（10日）上午7時許，大廈一、二樓大堂起火，不斷有煙冒出，火勢及濃煙蔓延至不同樓層，有住戶被困在窗邊揮毛巾求救，亦有住戶走上天台等候救援，情況危急，消防升起雲梯救人，約250人獲救離大廈，約50人自行疏散。



特首李家超與醫務衞生局局長盧寵茂及民政及青年事務局局長麥美娟，下午約3時半，抵達伊利沙伯醫院探望傷者。李家超表示政府高度重視事件，正全力進行4方面工作，包括救治傷者、調查火警成因、向死傷者家屬提供援助及善後。據知有5名死者中只有2人死者已確認，送院留醫者中現時仍有5人危殆，8人嚴重。



消防、救護及警方於下午1時半在現場交代事件詳情。消防處處長楊恩健向死傷者家屬致深切慰問，已向保安局局長交代救援策略，並與他一同到火場視察。消防處對事件非常重視，會成立專案組，由高級消防區長帶領，從兩方面調查事件，包括起火成因及導致多人傷亡成因。另外，警方亦展開刑事調查，呼籲市民如有資料可向警方提供。



有住戶在窗邊揮毛巾求救。（馬耀文攝）

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事發於今日（10日）上午7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員在場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。

火警中初時得悉41人受傷，年齡介乎18至94歲。3人在現場治理後拒送院，其餘38人送院，當中3男2女死亡，有傷者送上救護車時面龐熏黑。5名死者主要是燒傷及吸入性損傷。他們被發現的位置，分別1人於7至8樓梯間、3人在2樓走廊、1人懷疑高處墮下至1樓簷篷。由於救援過程太急，死傷者國籍有待了解，但包括中國籍及非華裔人士。經統計後，火警共造成5死40傷。

消防處分區指揮官（九龍南）林建軍表示，起火位置為一、二樓大堂起火，位處健身中心對開，火場面積20米乘20米。一、二樓有多個持牌賓館及健身中心，不涉及劏房。而整幢大廈有35個持牌賓館及劏房，故波及不少旅客及劏房住戶，消防已取圖則了解，但初步未見有特別改動。至於現場濃煙密布，消防發現1樓有很多燈箱等物品，屬膠的物質，由於已成立專案組，將會調查是否濃煙造成的原因。

特首李家超與醫務衞生局局長盧寵茂及民政及青年事務局局麥美娟，下午約3時半，抵達伊利沙伯醫院探望傷者，並慰問死者家屬。（梁偉權攝）

下午12時58分左右，保安局局長鄧炳強到火警現場，登上消防處的流動指揮車。（馬耀文攝）

下午12時58分左右，保安局局長鄧炳強到達火警現場，與消防處副處長一同登上消防處的流動指揮車。其後鄧炳強換上消防制服，再與消防處處長楊健恩上火場視察情況。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳呼籲如有目擊火警經過，可致電西九龍重案組3B隊3661 8386聯絡警方提供資料。警方會循刑事方向調查，但是否有人要負刑責仍有待調查。

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成兩死3人昏迷。（黃學潤攝）

資料顯示，華豐大廈於1964年4月落成，由1座樓宇組成，共230個單位。一樓健身中心一名男顧客受訪時表示，當時與另兩人一同健身，突然聽到門外傳來響聲，查看下見毗鄰賓館起火，連忙執拾走火。

西九龍重案組正調查意外起因，行政長官李家超對火警導致多人傷亡表示極度哀痛，指示部門調查起火及造成嚴重傷亡的原因，以及全力救治傷者。政務司司長陳國基亦表示，對大火感到震驚及傷痛，政府重視事件，必定會調查了解起火成因。

油尖旺民政事務處（民政處）因應油麻地佐敦道一幢大廈發生三級火警，今日已開放梁顯利油麻地社區中心（九龍油麻地眾坊街60號）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

交通受阻



運輸署宣布，因火警關係，佐敦道（往紅磡方向）近彌敦道的全線現已封閉；彌敦道（往尖沙咀方向）介乎窩打老道與佐敦道之間的全線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。市民請留意九巴途經佐敦道的服務會受影響，市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務，現時上址交通繁忙。

九巴公布特別交通消息，受火警影響，彌敦道南行及佐敦道東行交通受阻。九巴途經該處的路線班次或有所延誤，部分班次會因應實際情況改道行駛或臨時縮短路線。

住戶登上雲梯離開。（馬耀文攝）

佐敦道華豐大廈發生火警。（馬耀文攝）

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