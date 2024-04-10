佐敦道華豐大廈3級火釀5死　消防設專案組調查起火及多人傷亡成因

油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火，41人受傷，當中38人送院，其中5人傷重不治。事發於今晨（10日）上午7時許，現場消息指大廈一樓位置起火，不斷有煙冒出，同層有健身中心顧客健身時聽到門外傳出響聲，及時逃生；惟其他樓層有住戶被困，在窗邊揮毛巾求救，亦有住戶走上天台等候救援，情況危急，消防升起雲梯救出被困人士，火警導致5死、至少36人受傷，約50人自行疏散，約250人獲救離大廈。



消防、救護及警方於下午1時半在現場交代事件詳情。消防處處長楊恩健表示，代表消防處向於火警死傷者家屬致深切慰問，已向保安局局長交代救援策略，並與他一同到火場視察。消防處對事件非常重視，會成立專案組，由高級消防區長帶領，從兩方面調查事件，包括起火成因及導致多人傷亡成因。另外，警方亦展開刑事調查，呼籲市民如有資料可向警方提供。



有住戶在窗邊揮毛巾求救。（馬耀文攝）

+ 7

事發於今日（10日）上午7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員在場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人疏散到安全地方，約250人被救離大廈。

火警中41人受傷，年齡介乎18至94歲。3人在現場治理後拒送院，其餘38人送院，當中3男2女死亡，有傷者送上救護車時面龐熏黑。5名死者主要是燒傷及吸入性損傷。他們被發現的位置，分別1人於7至8樓梯間、3人在2樓走廊、1人懷疑高處墮下至1樓簷篷。由於救援過程太急，死傷者國籍有待了解，但包括中國籍及非華裔人士。

消防處分區指揮官（九龍南）林建軍表示，起火位置為一、二樓大堂起火，位處健身中心對開，火場面積20米乘20米。一、二樓有多個持牌賓館及健身中心，不涉及劏房。而整個大廈有35個持牌賓館及劏房，故波及不少旅客及劏房住戶，消防已取圖則了解，但暫未見有結構改造情況。至於現場濃煙密布，消防發現1樓好多燈箱等物品，屬膠的物質，由於已成立專案組，將會調查是否濃煙造成的原因。

下午12時58分左右，保安局局長鄧炳強到火警現場，登上消防處的流動指揮車。（馬耀文攝）

下午12時58分左右，保安局局長鄧炳強到達火警現場，與消防處副處長一同登上消防處的流動指揮車。其後鄧炳強換上消防制服，再與消防處處長楊健恩上火場視察情況。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳呼籲如有目擊火警經過，可致電西九龍重案組3b隊3661 8386聯絡警方提供資料。警方會循刑事方向調查，但是否有人要負刑責仍有待調查。

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成兩死3人昏迷。（黃學潤攝）

資料顯示，華豐大廈於1964年4月落成，由1座樓宇組成，共230個單位。一樓健身中心一名男顧客受訪時表示，當時與另兩人一同健身，突然聽到門外傳來響聲，查看下見毗鄰賓館起火，連忙執拾走火。

西九龍重案組正調查意外起因，行政長官李家超對火警導致多人傷亡表示極度哀痛，指示部門調查起火及造成嚴重傷亡的原因，以及全力救治傷者。政務司司長陳國基亦表示，對大火感到震驚及傷痛，政府重視事件，必定會調查了解起火成因。

油尖旺民政事務處（民政處）因應油麻地佐敦道一幢大廈發生三級火警，今日已開放梁顯利油麻地社區中心（九龍油麻地眾坊街60號）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

交通受阻



運輸署宣布，因火警關係，佐敦道（往紅磡方向）近彌敦道的全線現已封閉；彌敦道（往尖沙咀方向）介乎窩打老道與佐敦道之間的全線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。市民請留意九巴途經佐敦道的服務會受影響，市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務，現時上址交通繁忙。

九巴公布特別交通消息，受火警影響，彌敦道南行及佐敦道東行交通受阻。九巴途經該處的路線班次或有所延誤，部分班次會因應實際情況改道行駛或臨時縮短路線。

住戶登上雲梯離開。（馬耀文攝）