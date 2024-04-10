直播｜佐敦道華豐大廈3級火釀5死　住戶揮毛巾求救　共40人送院

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死多人昏迷。住戶受傷被困，由消防升起雲梯救出。現場消息指起火為一樓位置，健身中心顧客健身時聽到門外傳出響聲，及時逃生。有住戶在窗邊揮毛巾，亦有住戶走上天台等候救援，情況危急。單位不斷有煙冒出，至上午11時30分，至少40人送院，當中5人傷重不治。



有住戶在窗邊揮毛巾求救。（馬耀文攝）

事發於今日（10日）上午7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員在場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，出動兩喉兩煙帽隊灌救，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位。

資料顯示，華豐大廈於1964年4月落成，由1座樓宇組成，共230個單位。一樓健身中心一名男顧客受訪時表示，當時與另兩人一同健身，突然聽到門外傳來響聲，查看下見毗鄰賓館起火，連忙執拾走火。

火警中至少40人送院，其中3男2女死亡，有傷者送上救護車時面龐熏黑。上午8時半左右，消防員救起一名男傷者，他昏迷不醒，送伊利沙伯醫院經搶救後不治；一名女子送往廣華醫院後搶救無效不治。另外，一名女子墮樓昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救。

西九龍重案組正調查意外起因。政務司司長陳國基今天（10日）表示，對大火感到震驚及傷痛，政府重視事件，必定會調查了解起火成因。

油尖旺民政事務處（民政處）因應油麻地佐敦道一幢大廈發生三級火警，今日已開放梁顯利油麻地社區中心（九龍油麻地眾坊街60號）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成兩死3人昏迷。（黃學潤攝）

交通受阻



運輸署宣布，因火警關係，佐敦道（往紅磡方向）近彌敦道的全線現已封閉；彌敦道（往尖沙咀方向）介乎窩打老道與佐敦道之間的全線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。市民請留意九巴途經佐敦道的服務會受影響，市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務，現時上址交通繁忙。

九巴公布特別交通消息，受火警影響，彌敦道南行及佐敦道東行交通受阻。九巴途經該處的路線班次或有所延誤，部分班次會因應實際情況改道行駛或臨時縮短路線。

住戶登上雲梯離開。（馬耀文攝）

佐敦道華豐大廈發生火警。（馬耀文攝）