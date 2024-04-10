華豐大廈3級火｜老翁全日未進食　消防處義工隊晚上洗樓破門救出

佐敦道華豐大廈今早（10日）發生3級火，造成5死40人傷。大廈至晚上仍然封閉，香港消防處義工隊大批成員到場支援，並應警方要求從大廈帶走居民。據在場關愛隊表示，消防處義工會逐戶拍門確認是否有居民尚未離開，若無人應門便會破門，以了解有沒有人需要協助並確保大廈所有人離開。晚上8時許，消防處義工破門救出一名老翁，現場消息稱他全日沒有進食，幸即場經救護員檢查後毋須送院。義工隊成員亦協助受影響居民回家取回藥物及重要物品，以及派發應急物資。

另外，有市民晚上帶同一束白花和黃花到場，希望獻花悼念華豐大廈大火死者，但未獲准進入封鎖範圍，他其後自行離去。



佐敦華豐大廈4月10日發生3級火，造成5死40人傷，有市民帶同一束鮮花到場，希望獻花悼念華豐大廈大火死者，但未獲准進入封鎖範圍。（羅日昇攝）

撤離華豐大廈的居民可自行離開，民政事務總署目前分別在南昌社區中心和梁顯利油麻地社區中心，開放臨時庇護中心予有需要的市民使用。亦有居民希望返回單位被拒，只可在樓下登記資料等候當局安排。

佐敦華豐大廈4月10日發生3級火，造成5死40人傷。香港消防處義工隊成員（藍黃上衣者）晚上在大廈「洗樓」，破門救出一名全日未有進食的老翁（白背心者）。（羅日昇攝）

+ 3

大火發生於今早7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，其中4男1女惜告不治。40名傷者當中，截至4月10日晚上7時已有17人出院，其餘23人分別留醫伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，當中5人危殆、7人情況嚴重。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）