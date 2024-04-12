華豐大廈3級火｜居民批登記混亂　放行進度慢：人就多但幫唔到手

佐敦道華豐大廈3級火，今日（12日）踏入第三天，大廈仍未解封。警方及民政署等人員今日繼續為居民登記及安排上樓執拾物件，惟放行進度緩慢，有居民批評安排混亂，且無法掌握時間，坦言：「人就好多， 但一啲都幫唔到手。」頻頻撲撲也未能登樓。



范小姐昨日撲空，今日再到大廈希望可以上樓取物件。（林澤鋒攝）

今日警方、民政署及關愛隊等繼續留守華豐大廈地下，分別協助居民登記、安排上樓等事宜；另外，消防今日亦帶同3D掃描儀到現場調查。

消防今日帶同3D掃描儀到現場調查。（林澤鋒攝）

范小姐租住7樓一個單位，她昨天（11日）曾到來查詢是否可上樓執拾，但卻無果：「安排好亂，人就好多，但一啲都幫唔到手。」她勞氣地說：「（昨日）嚟呢度登記，又叫去梁顯利（社區中心）登記，跑去梁顯利登記咗呢，問佢會唔會通知，佢話『唔知，你到時去到問，去到幾多樓囉』。」

她昨天上午到來，人員向她表示當時是讓15、16樓居民進入，平均一層樓約半小時至45分鐘，「咁我計即係5點先得啦，咁我5點半到，又話唔得，先做到去14樓，7樓有排啦！唔使嚟啦！」於是離開，怎料返工後又有人來電說可以上樓，頻頻撲撲令她非常氣結：「係咪癡線呀？係咪神經呀？」今日她早上9時前已到埗，仍然在等候中。

范小姐愈說愈勞氣，認為當局如擔心有人偷竊，可派員跟居民上樓，「攞完就走，咁簡單，使唔使又民安隊、關愛隊, 又咁多警察。剩係得消防員可以做嘢喎，消防員做到幾時呀？」

她又表示不敢向職員查詢進度，無奈說：「佢哋大晒，我哋邊可以問確實時間呀？依家我哋喺度聲都唔敢聲呀！講多兩句又違反國安法，係咪先呀？要尊敬佢哋！」

她指認識伏屍7樓梯間的死者：「知道佢，但好少打招呼。」認為對方可能行錯樓梯，如行另一邊樓梯可能逃過一劫。范小姐租住8年，指大廈環境早期較差，疫情期間政府當局及區議員亦有安排洗地，情況才有改善，又認為華豐大廈的走火通道尚算暢通。直到今早9時15分，范小姐終獲安排上樓取個人物品。

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大火發生於周三（10日）早上7時53分，華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。火警造成5死40傷，截至周五早上，送院留醫者中仍有8人危殆，3人嚴重。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



住客揮毛巾求救。（馬耀文攝）

消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）