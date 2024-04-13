警深水埗截2人遇反抗　搜查長沙灣工廈檢$100萬毒品　案件今提堂

警方表示，將軍澳警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，本周三（10日）晚上在深水埗石硤尾邨一帶展開反毒品行動，其間發現一對可疑男女，於是上前截查，警員在該名19歲本地男子及該名21歲本地女子身上共搜獲約279克懷疑可卡因，其間該男子拒絕合作及反抗，警員將他制服及戴上手銬。



警方檢獲大批毒品。（警方提供）

其後警員將該名女子押解到長沙灣一個由她租用的工業大廈單位搜查，並在該單位內檢獲271克懷疑可卡因、613克懷疑氯胺酮及387克懷疑冰毒，行動中檢獲的毒品總市值超過100萬元。

警方檢獲大批毒品。（警方提供）

涉案男子涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，至於涉案女子則涉嫌「販運危險藥物」被捕。兩人已被落案起訴，案件將於今日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

警方相信，是次行動成功阻止該批毒品留入市場，調查顯示，有人懷疑受不法分子金錢利誘，為販毒集團租用工業大廈單位作毒品儲存倉，再將毒品分拆給買家。

警方拘捕兩名男女。（警方提供）

警方重申，以任何方式協助販毒集團販運毒品，都觸犯香港法律。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。