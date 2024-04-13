啟德體育園男工手指遭機器切斷　送院搶救

撰文：凌逸德
出版：更新：

今日（13日）早上9時06分，啟德體育園一名60多歲男工人，工作期間手指被機器切斷。救援人員接報趕抵替他包紮，然後送往伊利沙伯醫院進一步治理。警方列「工業意外有人受傷」處理。

突發
工傷