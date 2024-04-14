華豐大廈｜法團疑內訌致未做大維修　主席稱報價過高﹕有人想搵食

有60年樓齡的佐敦華豐大廈發生三級火警，釀成5死40傷，令公眾關注舊式大廈的消防安全問題，曾有業主批評法團不做事，屋宇署及消防處亦指大廈問題多多。上任半年的現屆法團主席葉小紅否認法團不作為，直指有人放風唱衰法團。她展示多張收據，強調消防年檢年年都有做，「邊夠膽唔做呢？」，又指自己已好勤力，「都係義工嚟，做善事咁，做得幾多算幾多，盡量幫手囉」，惟過去一次年檢因正值法團換屆，行政人員處理失當而導致未及時做年檢。



至於為何大維修拖足十幾年，她解釋是法團內訌。政府報價僅1000萬元，但顧問公司報價卻足足3000萬元，有人希望該公司奪標，質疑「有部分人想搵食，有啲係法團嘅人」，但亦有很多委員、業主只想實實在在做維修，「我哋唔想使太多冤枉錢」，結果兩幫人爭拗不絕，甚至打大架。她代表法團指對今次大火造成傷亡，深感哀痛，並期望短期內盡快做好大廈維修及消防事宜，並杜絕「天價」，做物有所值维修工程。



華豐大廈業主法案法團主席葉小紅否認不作為，除了平日義務為大廈工作，在今次火警後翌日已立即為恢復大廈水電做了很多工作。（香港01記者攝）

於華豐大廈經營賓館的葉小紅，曾擔任法團委員多年，並在去年10月接手業主立案法團主席一職。火警至今已事隔四日，大廈法團一直受到多方抨擊，包括火警當日有老業主斥責法團不作為，令大維修拖足10多年，大廈內的消防設備亦甩皮甩骨。屋宇署亦指2008年要求涉事大廈提升至切合現代要求的防火保障，大廈至今未遵辦有關消防安全指示；消防處也提出大廈消防年檢已經過期未有遵從，11個樓層防煙門均有損壞，大廈火警警報系統、消防栓、喉轆系統及滅火筒，都不在有效操作狀態。

沉默多時的葉小姐，最終於今日（14日）接受訪問，回應上述的說法。她強調上任至今一直有做事，「啲人無中生有，火警發生咗，就話我哋冇做啲嘢。邊會冇做，我日日都做，好勤力做嘢」。

她展示大疊收據及文件，強調法團一直有為大維修問題作討論，但出現內訌，質疑有人為謀取利益，希望選用報價貴的公司，但她及其他委員希望用物有所值的公司。（香港01記者攝）

至於大廈16年來未遵辦消防安全指示，提升至切合現代要求的防火保障，她指自己剛上任不久，仍需要時間了解大廈內的情況，估計因為招標問題而一直未做到，但強調自己對於有關事項並不完全清楚，應向時任法團了解為何一直未有遵辦。

而大廈遲遲未做大維修，葉小姐解釋，過去5年一直有找顧問公司就驗樓報價，但「成個大廈好複雜」，需要找有能力、價格相宜、行事快速的公司合作，並非易事。

去年9月業主大會亦曾討論大維修，並登報招標，但只有一間顧問公司參與，估價3000多萬，當中很多維修項目不包括在內，與政府提出的1000多萬估算相距大遠。有部分法團委員過往曾受「維修」之若，故希望配合政府，堅持做物有所值维修工程。

然而，亦有人希望採用該公司。葉直言「啲人想維修賺錢，我哋阻住地球轉，唔畀賺，佢話我哋幾個人唔啱」。最終導致法團內訌，雙方勢成水火，不論在開會或在群組，經常為維修事宜爭吵，甚至大打出手，「打架係表面，私底下人身攻擊，或者無中生有，作啲新聞呀」。

她指自己及部分委員希望物有所值，「我哋唔想使太多冤枉錢」，結果被人寫大字報抹黑，被指不肯維修妄顧大廈住客安全，更對外傳達不盡不實的資訊，「有一部分人想大維修，搞（賺）幾千萬，我哋又唔制，就鬧我哋（導致）火燭」。

至於消防處指2022年底大廈作最後一次年檢後，大廈未有再做年檢。葉解釋「年檢年年都有做」，並展示文件證明，並強調年檢內容合規格，「消防工程公司年檢亂做自己都要罰錢，一定好正規」。去年未有依時遵辦，是因為正值法團換屆，負責處理保險、消防事宜的行政人員一時忘記，「唔會話慳個幾百數唔做」。至於大廈內有滅火筒顯示未有進行檢查，她解釋該批滅火筒屬於要棄置的垃圾，只是「未清走」，因清理亦需要錢，故留待一次過處理。

對於被指不做事，她顯得相當不忿，強調現屆法團上任後，一直為為大廈做事，包括更換清潔公司；進行梯間翻新工程；為大廈的維修組織及努力；申請更換電梯。今次不幸發生火警，在火警首日因未能進入大廈，而無法作任何工作，但翌日她已立即處理大廈水電問題，並安排為死者進行法事等工作。

華豐大廈法團主席葉小紅強調有做事，火警後翌日可進入火場後，已立即處理大廈水電問題。（香港01記者攝）

她亦代表法團向傳媒發信，稱法團對今次大火造成傷亡，感到十分哀痛，災後會不斷為大廈恢復運作而努力，感謝各方伸援手，深深感受愛心及溫情。法團期望短期內，盡快搞好大廈，包括維修及消防事宜，希望有大家監督及支持，在眾目睽睽下，杜絕「天價」，做物有所值维修工程，真正為居民服務。