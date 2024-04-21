警搗油塘工廈製毒工場檢值$1200萬毒品　拘25歲男涉製毒販毒

警方東九龍總區反三合會行動組近日打展開行動代號「黑焰」打擊毒品行動，日前（19日及20日）搗破油塘兩棟工廠大廈單位，在內檢獲總市值超過1200萬元的毒品，包括海洛英、大麻花、大麻煙油、大麻油、大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票，一名25歲本地男子涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。



警方檢獲總市值超過1200萬元的毒品，包括約12公斤海洛英、約8公斤大麻花、270支大麻電子煙、約500毫升大麻油以及大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票，並檢獲製毒及包裝毒品的工具。（馬耀文攝）

東九龍總區反三合會行動組主管偵緝高級督察馮柏羲講述案情指，警員早前發現有販毒集團利用油塘兩棟工廠大廈作為基地，作販毒及製毒之用非法供應本地巿場。經深入調查後， 東九龍總區反三合會行動組一連2日（19日及20日）展開突擊行動，搜查兩個位於油塘的工廠大廈單位，拘捕一名25歲本地男子涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」。

警方行動中檢獲總市值超過1200萬元的毒品，包括約12公斤海洛英、約8公斤大麻花、270支大麻煙油、約500毫升大麻油以及大麻糖、大麻曲奇、迷幻蘑菇及毒郵票，並檢獲製毒及包裝毒品的工具。

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警方相信行動成功切斷販毒集團供應鏈，男子現正被警方扣查，警方會繼續追查案件，不排除有更多人被捕。警方重申，「製造危險藥物」及「販運危險藥物」同樣屬於嚴重罪行。根據香港法例第134章 《危險藥物條例》，兩項罪行最高均可被判終身監禁和罰款500萬元。