屯門夫婦爭執　丈夫疑被妻子用利刀斬傷腳

屯門發生傷人案。凌晨2時許，警方接獲一名男子報案，指自己在兆畦苑兆強閣寓所內與妻子爭執時，突然被妻子用刀斬傷。救援人員趕至現場時，據悉婦人情緒已受控；丈夫則腳受傷，由救護車送院治理。警方正調查事件。

