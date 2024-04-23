沙田渠務奪命工傷｜密閉空間沼氣致命意外頻生　3年3宗奪6命

沙田源禾路源禾遊樂場周日（23日）深宵時份發生奪命工業意外，造成兩成兩傷。其實同類事故並不罕見，去年9月西九龍柯士甸道西地盤，有兩名工人疑吸入沼氣被困沙井身亡；2021年12月22日，赤鱲角駿群路有2名男工人墮污水井昏迷，送院不治，在場另有3名工人懷疑吸入沼氣不適、送院治理情況嚴重。接連事故，再次敲響密閉空間工作的安全警示。



沙田渠務奪命工傷造成兩人死亡，密閉空間沼氣致命意外頻生，3年3宗奪6命。（翁鈺輝攝）

西九柯士甸道地盤事故

2023年9月24日兩名水喉工郭伙記（61歲）及劉浩翔（63歲），在地底為「圓方」冷氣系統進行海水冷卻喉管更換工程時，疑吸入硫化氫中毒身亡。兩人早在之前一天（23日）早10時進入管道，疑工程經理未有完成安全評估便離開。6小時後，工程經理發現兩人失蹤，但找尋不果，發現管道上鎖後便離開。至翌日早上，即兩人進入管道後約21小時，才揭發慘劇。

62歲地盤「二判」渠務公司東主失聯3日後被捕，他被控誤殺罪。40歲「大判」工程經理涉嫌誤殺及誤導警務人員被捕。

▼西九龍柯士甸道工業意外：消防進入涉事管道救援情況▼

▼西九龍柯士甸道工業意外：工人送院情況▼

+ 9

赤鱲角地盤事故



2021年12月22日，早上9時38分，赤鱲角駿群路有2名男工人意外墮污水井，昏迷不醒。救援人員將他們救起送北大嶼山醫院搶救，惟證實不治。現場另有3名工人懷疑吸入沼氣感到不適、由救護車送院治理，他們情況嚴重。

據悉工地懷疑泄漏硫化氫，兩名男工到場在一個約4米深的污水井進行清潔及檢查，期間沙井冒出沼氣及滲水，他們從2.5米高墜下並暈倒，另外地面3人亦吸入沼氣。兩名斃命男工分別為34歲姓樊及38歲姓趙。

▼赤鱲角工業意外：現場情況▼

+ 5

工權會：未修例發生同類事故令人難過

密閉空間致命意外頻生，工業傷亡權益會表示十分難過及憤怒，而同一地點於2006年亦發生同類意外，致兩名工人死亡。工權會現正設法聯絡家屬提供協助。

工權會指自去年圓方兩名工人密閉空間內工作死亡事故之後，勞工處着手修改密閉空間工作的指引，唯條例實施之前再次發生如此嚴重意外，令人難過。

沙井為密閉空間，在開展工作前必須作出嚴謹風險評估，確保沙井內沒有不明氣體，並應放置儀器長期監察；而進入裏面工作的工人，亦必須佩戴安全帶連結沙口三腳架，確保及時逃生。渠務署必須確保承辦商依足指引和法例施工。

工權會重申事前向勞工處呈報工程，包括工作內容、施工日期、安全施工方案等等，確保處方得知工程及作出巡查，能有效減少意外，促請勞工處重新考慮把此建議納入新指引內。