銅鑼灣餐廳遭爆竊失27萬元現金　負責人：5分鐘得手　料熟人所為

今日（28日）下午約1時，警方接報銅鑼灣渣甸坊48號地舖一間串燒店，店門有被撬的痕跡，初步損失約27萬元現金。警方將案件列作爆竊案調查，交由灣仔刑事調查隊第7隊跟進，正追緝涉案賊人。負責人陳先生翻查閉路電視，指賊人由入門口至得手離開僅5分鐘，懷疑此次爆竊案是熟人所為。



陳先生懷疑此次是熟人所為。（黃學潤攝）

負責人陳先生表示，凌晨12時收舖，今日開舖時發現玻璃門門鉸被人撬開，門被打開，於是心知不妙，立即衝到收銀枱查看情況，發現整部收銀機遭人偷走，損失約2萬元現金。他又發現儲物櫃亦遭人爆開，內裏約25萬元現金不翼而飛，於是報警並翻查閉路電視記錄。這次損失的金錢是餐廳過往一段時間的營業額。陳先生指，「有時要畀貨錢或其他用途，係要擺啲現金落locker嗰邊。」原本打算將這筆錢存入銀行，卻未料賊人已將錢偷去。

一名男子在後巷用黑色垃圾袋笠身，其後蹲在地上，左右張望。（受訪者提供）

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閉路電視可見，今日凌晨零時55分，一名男子在後巷用黑色垃圾袋笠身，其後蹲在地上，再站起來左右張望。該名賊人進入店舖，只見他手戴手套，不斷搗弄桌面上的物件，其後取走整個收銀機。陳先生指，閉路電視片段目擊一名用黑色垃圾袋包裹身體的賊人，進入店內爆竊。他認為此次爆竊是一場有預謀的行動，「5分鐘可以做晒咁多嘢，入門出門偷晒所有嘢，覺得係有計劃過嘅行動。」懷疑此次是熟人所為。