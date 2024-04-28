猜猜我是誰｜3老婦接連中招失$22萬　警狂睇天眼終拘21歲「兒子」

再有多名長者誤墮「猜猜我是誰」騙局。警方表示，4月9日接獲一名84歲老婦報案，指早前接獲「兒子」來電，稱因涉及刑事案件被捕，要求她代交約4萬元「保釋金」。其後有人登上她位於深水埗長沙灣道的住所收錢，惟老婦其後聯絡家人求證，終揭發中招，於是報警。



深水埗警區刑事部翻查大量閉路電視片段及深入調查後，前日（26日）在牛池灣坪石邨拘捕一名21歲本地男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並發現他於4月8及9日，分別在青山公路—青山灣段及秀茂坪樂華北邨，以同樣手法欺騙另兩名分別84歲及74歲老婦。據了解，兩人雖懷疑受騙，惟羞於向家人求證而未有報案。

被捕男子已被暫控3項「以欺騙手段取得財產」罪，明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由深水埗警區重案組第一隊跟進。案中3名受害人共失約15.7萬港元及6萬元人民幣（約6萬6000元港幣）。

警方高度關注電話騙案，並作出以下呼籲：

（1）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（2）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（3）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（4）切勿向來電者透露住址及電話；

（5）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（6）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。