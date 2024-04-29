尖沙咀高檔酒店淪毒品倉　海關拘2外籍男檢$1200萬「白酒」可卡因

有販毒集團涉利用白酒運毒，暫存在高檔酒店圖掩人耳目。海關昨日（28日）於尖沙咀緝毒，並截獲一名外籍男子，在其身上檢獲的8支白酒內發現液態可卡因。海關其後在酒店房間內，發現另一名懷疑涉案外籍男子，兩人並無香港身份證，涉嫌販運危險藥物版捕。行動中，人員共檢獲12公斤懷疑液態可卡因，市值約1,200萬港元。



販毒集團利用液態形式及白酒作為掩飾運毒。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，海關毒品調查科經過情報分析及深入調查，鎖定一個位於尖沙咀的酒店房間，懷疑有人販毒，並於昨午採取行動，期間截查一名由該酒店房間步出的外籍男子，在其手持的膠袋及行李箱內，發現8支共重12公斤的白酒，懷疑用作掩飾液態可卡因。

其後海關人員亦在酒店房間內發現另一名外籍男子，經調查後，將該兩名分別33歲及23歲的男子拘捕，他們涉嫌販運危險藥物，據悉他們並無香港身份證。行動中，海關一共檢獲了12公斤的懷疑液態可卡因，市值約1,200萬港元。

姚文顥指，販毒集團利用液態形式及白酒作為掩飾，並選擇一些比較高檔的酒店暫存，相信販毒集團原本打算將其轉移到另一個本地毒品分銷中心作處理。海關呼籲市民切勿貪圖金錢的利益，不要接受任何人士的聘請或委託委託運送受管制物品。根據危險藥物條例，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁及罰款500萬元。