黃大仙唐樓劏房變私煙儲存分銷倉　海關檢$175萬私煙　43歲男被捕

海關昨日（5日）在黃大仙成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，拘捕一名男子，總共檢獲大約39萬支私煙，市值約175萬港元，應課稅值約129萬元。



海關拘捕一名男子。（李家傑攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任張家揚交代案情指，關員昨午在黃大仙區進行反私煙巡邏，其間發現一名男子形跡可疑，於是上前截查，並帶同該名男子到鄰近街市的唐樓劏房其中一個單位調查，當場起出私煙。

海關相信今次行動成功搗破一個供應給黃大仙區的私煙儲存及分銷中心，相信歹徒利用人流較多、活動頻繁的環境作為掩飾，以增加海關偵查難度，海關會繼續循不同方向調查，包括調查私煙來源和去向，不排除會有更多人被捕，至於涉案43歲本地男子報稱無業，目前被扣查。

涉案男子將唐樓劏房其中一個單位用作私煙儲存及分銷中心。（海關提供）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。