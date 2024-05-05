西貢黃泥洲現浮屍　水警到場撈起

撰文：凌逸德
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今日（5日）上午接近10時，警方接報西貢黃泥洲近白腊發現有人形物體在海面載浮載沉，消防蛙人落水救援，其後由水警撈獲一具屍體，人員其後將遺體送往西貢對面海水警基地進行進一步調查。

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