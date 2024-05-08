荃灣路天橋貨櫃車翻側　司機被拋出車外直墮地面當場死亡

撰文：凌逸德
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荃灣發生奪命車禍。昨日（7日）深夜11時許，消息稱，一輛貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向行駛，途經海盛花園對開翻側，司機被拋出車外，跌落橋下地面當場死亡，警方正調查車禍原因。

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