荃灣路天橋貨櫃車翻側　司機被拋出車外　直墮地面當場死亡

荃灣發生奪命車禍。昨日（7日）深夜11時許，一輛載有大量尿片的貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向落斜，途經海盛花園對開翻側，年約66歲男司機被拋出車外，跌落橋下約20米地面當場死亡，警方正調查車禍原因，現場可見，橋面和橋下一片狼藉，燈柱橫亘路中，貨櫃車跌落大批尿片，擋風玻璃跌在橋下柴灣角熟食市場對面，有一支燈柱跌在橋下地面近海興路迴旋處，遺體則在海盛路近柴灣角街熟食中心的另一輛貨櫃車旁邊。



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消息稱，涉事貨櫃車在荃灣路麗城花園對開一個右彎時已經出事，先撞向左邊石壆，撞斷一支燈柱飛墮橋底地面，餘勢未了，貨櫃車繼續失控，去到柴灣角熟食中心對開時，司機飛出車外，貨櫃車在無人駕駛的情況下繼續衝前約200米，撞向路中石壆翻側，再掃毀4支燈柱。

的士司機相信驚魂未定，形容過程「好恐怖，唔知飛咩」。（陳永武攝）

當時對面線荃灣路往屯門方向有其他車輛行駛，的士和客貨車損毀，的士司機相信驚魂未定，形容過程「好恐怖，唔知飛咩」，事後通知車行拖車處理，的士司機腰部受傷送院，至於林姓客貨車司機表示遠距離目擊車禍，形容涉事貨櫃車當時車速不慢，「一邊掃，一邊翻」。

另外，尾隨涉事貨櫃車的林姓的士司機憶述，涉事貨櫃車沿荃灣路右線越過其的士，估計對方車速正常，未幾出事。

運輸署宣布，因交通意外，荃灣路(往九龍方向)近柴灣角熟食市場的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。