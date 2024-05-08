荃灣路奪命車禍｜現場全線仍然封閉　巴士路線改道行駛

荃灣發生奪命車禍。昨日（7日）深夜11時許，一輛貨櫃車沿荃灣路天橋往九龍方向落斜，途經有線電視大樓對開翻側，66歲男司機被拋出車外，跌落橋下約20米地面當場死亡，警方正調查車禍原因。



運輸署今日（8日）清晨6時36分宣布，因交通意外，荃灣路（往九龍方向）近柴灣角熟食市場的全線仍然封閉，受影響巴士路線須改道行駛，駕駛人士請考慮改用其他道路，例如青朗公路或青山公路–荃灣段。



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消息稱，涉事貨櫃車在荃灣路柴灣角熟食市場對開一個右彎時已經出事，先撞向左邊石壆和鐵欄，撞斷一支燈柱飛墮橋底地面，相信車頭削開，令到司機飛出車外拋落橋底，餘勢未了，貨櫃車在無人駕駛的情況下繼續衝前約200米，撞向有線電視大樓對開路中石壆翻側，再掃毀4支燈柱。

當時對面線荃灣路往屯門方向有其他車輛行駛，貨櫃車撞向路中石壆翻側掃毀燈柱，車頭組件及燈柱繼而飛到對面行車線，前方的士受到波及，擋風玻璃被擊中，後方客貨車右邊車窗損毀，右邊車身同遭刮花，當中的士司機相信驚魂未定，形容過程「唔知（發生何事），總之好恐怖」，事後通知車行拖車處理，的士司機腰部受傷送院，至於林姓客貨車司機表示遠距離目擊車禍，形容涉事貨櫃車當時車速不慢，「一邊掃，一邊翻」。

的士司機相信驚魂未定，形容過程「唔知（發生何事），總之好恐怖」。（陳永武攝）

另外，尾隨涉事貨櫃車的林姓的士司機憶述，涉事貨櫃車沿荃灣路右線越過其的士，估計對方車速正常，未幾出事。