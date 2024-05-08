葵涌五金舖被偷電動唧車等　東主兩日後再遇賊匪報警拉人

一名五金回收店東主於周日（5日）下午報案，指於兩日前（3日）被人偷走其價值1.2萬元的電動手唧車及其他物品。東主在其店外再遇該名男子，他嘗試截停對方，但該男子亮出一把約20厘米長刀鎅刀，指嚇稱：「你再嚟我斬死你！」迅速逃走。警方接報經調查，昨日（7日）下午於梨木道一工業大廈內，以涉嫌「盜竊」及「藏有攻擊性武器」拘捕一名54歲涉案男子。



葵涌分區特遣隊人員接報後展開多方面調查，並追查閉路電視記錄，鎖定一名經常流連葵涌梨木道一帶的男子，並部署拘捕行動。昨日（7日）下午於梨木道一工業大廈內截獲該名54歲男子。調查後他涉嫌於上址盜去電動手唧車及部手提電話，涉嫌「盜竊」及「藏有攻擊性武器」。特遣隊人員在其住所中檢獲一把鎅刀，相信與案有關。案中所有失物，包括被盜去的電動手唧車亦已被全數起回。案件現交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進調查 。

警方稱，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪即屬犯罪，最高刑罰是監禁10年。同時提醒市民要時刻保持警覺，妥善看管自己的財物。另外，根據第245章《公安條例》第33條，任何人如無合法權限或合理辯解而在任何公眾地方攜有任何攻擊性武器，即屬犯罪，最高刑罰是監禁3年。

警方檢獲一把鎅刀。（警方提供圖片）