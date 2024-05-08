男女任「飛機豬」赴泰國經首爾帶毒回港　警拉人檢$510萬大麻花

警方毒品調查科人員昨日（7日）在機場，拘捕兩名離開香港到泰國，再由韓國首爾轉機回港的男女，並在其中一人的行李中檢獲共42包懷疑大麻花，總重量逾24公斤，市值約510萬元。該兩名男女涉嫌「販運危險藥物」罪被捕，現正被扣留調查，將於周四（9日）西九龍裁判法院提堂。警方表示，近期所檢獲的大麻量有上升趨勢，相信有販毒集團在網上招攬成員擔任「飛機豬」，假扮遊客到其他國家接收毒品再運回香港。



警方在行李中檢獲42包懷疑大麻花，總重量逾24公斤，市值510萬元，並拘捕兩名涉案男女。（梁偉權攝）

警方毒品調查科高級督察李俊岷表示，警方留意到近期所檢獲的大麻量有上升趨勢，今年1月至3月檢獲的大麻量，更較去年同期「激增」，相信販毒集團利用貨運途徑，從一些已經將大麻合法化國家，如北美或東南亞國家，以數十或過百公斤輸入大麻。警方亦留意到販毒集團會透過不同途徑，包括在網上招攬成員擔任「飛機豬」，假扮遊客到其他國家如泰國，在當地接收10至20公斤不等的大麻，再乘坐飛機以客運方式將大麻運回香港出售。在5月開始至今短短8日，警方已經錄得3宗假扮遊客運毒入境的案件，情況令人咋舌。

警方根據調查及深入情報分析，發現有販毒集團已經成功招攬一些想「搵快錢」的人，到泰國接收毒品帶回香港。毒品調查科人員於昨日（7日），在機場截查兩名離開香港到泰國，再經韓國首爾轉機回港的「飛機豬」，並在海關人員協助下，在其中一人的兩件行李內，分別搜出22包及20包懷疑大麻花，總重量逾24公斤，市值約510萬元；另一人則擔當監控角色，護送「飛機豬」運送毒品抵港。被捕37歲本地男子及42歲本地女子們分別報稱為維修工及助理護士，涉嫌「販運危險藥物」罪被捕，現正被扣留調查，將於周四（9日）西九龍裁判法院提堂。

警方表示，有販毒集團有恃無恐，無用任何遮掩偽裝，直接將毒品放入行李箱攜帶入境。（梁偉權攝）

李俊岷稱，有販毒集團更加有恃無恐，無用任何遮掩或偽裝，直接將毒品放入行李箱攜帶入境，形容此舉是公然挑戰執法部門；又指販毒集團打算以「蟻多摟死象」或「螞蟻搬家」的方式，不停招募成員到海外嘗試逐少將毒品運入香港，他們除了會在本地招攬「搵快錢」的人外，現時亦會在內地及海外招募「飛機豬」，更會安排「飛機豬」離開毒品來源地後，先經其他地區再轉折地將毒品運回香港，以圖增加警方執法難度。據了解，販毒集團會在網上平台如facebook、telegram以「搵快錢」廣告招攬成員運毒；而運毒者每次收取數萬元報酬。

警方表示，有販毒集團有恃無恐，無用任何遮掩或偽裝，直接將毒品放入行李箱攜帶入境。（梁偉權攝）

警方重申，販運危險藥物是嚴重罪行。販毒集團會透過不同途徑，招攬及利誘其他人參與販毒行為，將毒品從海外地區運入香港。任何人以任何形式參與或協助販毒行為即屬違法根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。