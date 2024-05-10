海關偵破兩宗海運私煙案　日台來港貨櫃共藏5900萬元私煙

香港海關於過去兩星期加強打擊海路走私香煙活動，偵破兩宗以海運貨櫃走私香煙的案件，在3個分別來自日本及台灣的貨櫃內，檢獲共約1,300萬支懷疑私煙，估計市值約5,900萬元，應課稅值約4,300萬元。



一個從日本抵港，報稱載有化妝品的40呎貨櫃，內有200萬支懷疑私煙。（海關圖片）

首宗案件中，海關在4月30日透過風險管理和情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從日本抵港，報稱載有化妝品的40呎貨櫃，在貨櫃內檢獲約200萬支懷疑私煙。及後，於5月2日，海關在葵涌海關大樓驗貨場再偵破另一宗案件。人員在驗貨場查驗兩個從台灣抵港，報稱載有家具的40呎貨櫃，並在貨櫃內檢獲共約1,100萬支懷疑私煙。兩宗案件仍在調查中。

海關在兩個從台灣抵港，報稱載有家具的40呎貨櫃內，檢獲共約1,100萬支懷疑私煙。（海關圖片）

海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。