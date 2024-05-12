警新界南一連2日打擊毒駕醉駕　共拘19人發21張告票

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（11日至12日）凌晨，在區內進行打擊毒後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊毒後及酒後駕駛罪行。行動中，警方一共拘捕18名本地男子及一名非華裔男子，年齡介乎21歲至49歲，涉嫌「酒後駕駛」、「沒有提供呼氣樣本」、「藏毒」、「毒後駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「在交出駕駛執照期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「違反學習駕駛執照條件」及「欠交法庭罰款」。



警方今（12日）凌晨於荃灣海興路截查一輛形跡可疑的輕型貨車。經初步調查，於車內檢獲少量懷疑大麻。一名21歲非華裔男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藏毒」及「毒後駕駛」被捕。

整個行動期間，警方合共向1500名司機進行酒精呼氣測試，並就各項交通違例事項發出21張定額罰款通知書。此外，人員發現五部車輛懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將它們拖往汽車扣留中心，作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。