輕鐵鍾屋村站列車出軌　港鐵：涉路軌上外來物　4條輕鐵綫需改道

今日（18日）早上9時03分，一輛往屯門方向行駛的輕鐵，至鍾屋村站時意外脫軌。車上沒有乘客，事件中無人受傷，但4條行車線要改道行駛。港鐵指，初步懷疑涉及路軌上外來物，會調查事故原因。



輕鐵路綫改道如下：610綫，614綫，615綫及751綫改道，將不停藍地站至洪水橋站。

港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客。乘客亦請考慮改搭其他交通工具，港鐵職員正在處理事件。

港鐵稱，鍾屋村站附近有一列兩卡輕鐵列車，頭一卡後面的一個轉向架偏離路軌，輕鐵服務受阻。列車上無乘客，無乘客受傷，工程人員已到場進行檢查及跟進。至上午11時，工程人員已安全地把兩卡列車分開，正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。港鐵人員正努力處理，希望盡快恢復服務。初步懷疑事故涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。

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現場所見，大批工程人員在搶修，可見路軌其中一塊石躉損毀，工人將它移走放在手推車上，再放到一旁。與此同時，又拍攝列車偏離路軌的位置，見到最少一個車輪坐跌在碎石上。工程人員帶來多塊木板及工具，估計是準備將車身升高。

另外路軌附近有不少雜物，包括一塊約一呎長的破爛木方，暫未知是否與事件有關，人員將進一步調查。

消息稱，列車駛過田廈路交界（往屯門方向）、距離鍾屋村站約100米開始脫軌，路軌上有白色痕跡疑是出軌後車轆磨擦所致。

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