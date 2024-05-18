銅鑼灣男賊扮驗貨奪兩手袋　被揭變賣棄贓逃　賣家失$1.6萬Fendi

今日（18日）下午4時許，警方接獲一名女子報案，指於銅鑼灣相約一名買家交收名牌手袋時，被對方搶去貨物。警方到場後，於時代廣場尋獲女事主，現場消息指，當時女事主準備與對方交收兩個手袋，分別是約值7萬多元的Hermès及值約1.6萬元的Fendi。據悉涉案男賊年約20至30歲，當時聲稱要將手袋交給客人檢查，獲女事主同意帶走手袋後去如黃鶴，但他企圖賣走Hermès手袋時被發現，棄贓逃去，事主終尋回該手袋，惟Fendi手袋則仍下落不明。案件列作盜竊處理，交由灣仔警區刑事調查隊跟進，警方正調查事件及追查疑人去向。



據了解，32歲女事主昨日（17日）早上接獲一名男子的短訊，相約於今日下午到銅鑼灣時代廣場一間咖啡店，交收價值72,800元的Hermès和價值16,800元的Fendi手袋，其間男子聲稱要將兩個袋交予客人檢查，事主同意對方取走手袋，惟原地等候約半小時後，男子仍未回來，女事主於事致電男友求助。其男友其後在銅鑼灣地帶發現涉案男賊正在一間店舖內，企圖賣走Hermès手袋，於是上前制止，男賊棄下手袋逃去。但被他取去的Fendi手袋則仍下落不明。